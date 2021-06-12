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Львівщина – серед лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу в Україні

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 12 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Ще 69 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу госпіталізовано до лікарень – 709 осіб. Серед захворілих – 40 дітей та 53 медпрацівники. Ще 4 905 людей одужало від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 222 701 особа; одужало – 2 125 685 осіб; летальних випадків – 51 646;

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу. Незважаючи на те, що у МОЗ прогнозували новий спалах після Великодня, ситуація стабілізувалась і рівень захворюваності не росте.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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