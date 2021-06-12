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Чоловік впав з полиці поїзда та помер

Андрій Котенський

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У потязі № 358 Рахів – Київ помер чоловік, який впав із полиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За попередньою інформацією пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре.

Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію – Фастів. По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тіли не виявлено.

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«Полиця з якої впав пасажир була облаштована ременями безпеки, якими він, на жаль, не скористався», – йдеться у повідомленні залізниці.

Укрзалізниця закликає під час подорожі на верхніх полицях використовувати ремені безпеки та обмежувальні поручні.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, щоу  потязі Херсон – Львів на пасажирку ледь не впала верхня полиця.

Наприкінці грудня 2018 року у поїзді Київ–Рахів на пасажирку впала полиця, потерпіла перебувала у важкому стані. Згодом жінці довелось самостійно платити за лікування.

Незабаром після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян вибачився перед потерпілою і запевнив, що Укрзалзіниця проводить перевірку щодо цього інциденту.

Щоб пасажири не злітали із полиць «Укрзалізниця» розпочала закупівлі пасків безпеки.

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