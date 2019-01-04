Міністр Омелян вибачився перед пасажиркою, постраждалою в потязі «Укрзалізниці»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував інцидент в одному з потягів «Укрзалізниці», коли на пасажирку впала верхня полиця з іншою пасажиркою.

За словами Омеляна, розслідування цього випадку ще не завершене.

«Зараз цей випадок розслідується, в мене була окрема розмова з «Укрзалізницею» з цього приводу. Воно взагалі нагадує якісь такі події в «Східному експресі» (детективний роман письменниці Агати Крісті – ред.)», – зазначив він в ефірі Радіо Свобода.

Як стверджує міністр, розслідування гальмує і той факт, що другу ймовірно причетну до нещасного випадку жінку не вдається розшукати.

«Розслідування ще не завершене, бо цю пасажирку, яка начебто впала, досі знайти не можуть. І хто падав і чи падав узагалі, як це було – дуже дивно. Ну точно людина собі такі травми самостійно не могла завдати. Ще раз приношу вибачення перед нею і перед родиною. Я сподіваюсь таки, що ми чітко з’ясуємо до кінця і «Укрзалізниця» публічно затвердить, що дійсно відбулося», – сказав Омелян.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у поїзді Київ–Рахів на пасажирку впала полиця: потерпіла у важкому стані. Згодом стало відомо, що жінці, на яку впала верхня полиця, довелось самостійно платити за лікування.