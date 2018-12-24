У поїзді Київ–Рахів на пасажирку впала полиця: потерпіла у важкому стані

У потягу Київ–Рахів одна з пасажирок дістала важкі травми, бо на неї впала верхня полиці з іншою пасажиркою. Постраждалу прооперували. Про це розповіла донька потерпілої Світлана Полякова у Facebook, пише ТСН.

За словами доньки постраждалої, інцидент стався 22 грудня у потягу № 357К.

“Стався нещасний випадок з моєю мамою Поляковою Надією Василівною,1960 р.н. Уночі, коли вона відпочивала, впала друга полка в вагоні з жінкою. Маму терміново доставили в Тернопільську обласну лікарню, зробили МРТ, та прооперували (роздроблені пах та таз)”, – повідомила вона.

Зазначається, що постраждала разом зі знайомими їхала потягом на відпочинок у Карпати.

“Ми зателефонували зі скаргами в страхову компанію “Арсенал” та в “Укрзалізницю”. Ще 17 людей, з якими мама їхала разом також туди зателефонували. Що буде далі з компенсацією нам невідомо”, – зазначила Світлана Полякова.

Заступник директора департаменту пасажирських перевезень “Укрзалізниці” Олександр Красноштан своєю чергою повідомив, що полиця начебто була справною, а інцидент міг статись “через необережність пасажира”.

“Після інциденту полицю перевірили – вона була і залишається у справному стані. Така подія могла статись через необережність пасажира, що перебував на полиці. Такі випадки дуже рідко, але трапляються. Встановлено, що зі свого боку бригада потяга діяла правильно, всі документи оформила правильно”, – наголосив він.

Водночас Полякова розповіла, що акт, складений працівниками УЗ після інциденту, містить неправдиву інформацію, а обірвана полиця швидко зникла з вагону.