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У потязі Херсон – Львів на пасажирку ледь не впала верхня полиця

Наталя Дуляба

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У неділю, 20 січня, у потязі №110 сполученням Херсон – Львів на пасажирку ледь не впала верхня полиця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співзасновник Громадського контролю Укрзалізниці, депутат Фастівської міської ради Віктор Гарвона, передає Львівський портал.

 

Віктор Гарвона мав їхати на верхній полиці у потязі №110 сполученням Харків – Львів до Білої Церкви. Однак коли він сперся рукою на неї, аби залізти, зламався елемент кріплення, тож полиця мало не впала на пасажирку, що лежала внизу.

Як уточнив Віктор Гарвона Львівському порталу, несправність швидко полагодили, а начальник потяга запевнив, що «все добре, адже ніхто не отримав втравм».

Згодом начальник потяга також взяв у чоловіка письмове пояснення, а працівники Укрзалізниці склали акт, у якому йдеться про те, що до інциденту полиця візуально виглядала справною.

Раніше Львівський портал повідомляв, що наприкінці грудняу поїзді Київ–Рахів на пасажирку впала полиця, потерпіла перебувала у важкому стані. Згодом жінці довелось самостійно платити за лікування.

Незабаром після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян вибачився перед потерпілою і запевнив, що Укрзалзіниця проводить перевірку щодо цього інциденту.

Фото: Віктор Гарвона

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