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Ремонт у Львівській міськраді обійдеться у понад пів мільйона гривень

Наталя Дуляба

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ФОП Кузик Ігор Андрійович відремонтує приміщення п’ятого поверху Львівської міськради за 578 999 грн. Про це йдеться у системі закупівель Prozorro.

ЛКП «Ратуша-сервіс» замовило поточний ремонт приміщень п’ятого поверху Львівської міськради. Йдеться про шість приміщень загальною площею 476,1 м кв.

Тут потрібно перефарбувати стіни, влаштувати спеціальну основу під підлогу, постелити паркет і ковролін, прибити плінтуси, подакувати новий паркет, а також встановити світильники, інформаційні таблиці і вказівники. Всі роботи потрібно виконати до 30 серпня.

На ремонт згаданих приміщень «Ратуша-сервіс» була готова витратити 906 963 грн. На тендер подалися шість учасників, які в ході торгів знижували ціну. Зрештою перемогу здобув ФОП Кузик Ігор Андрійович, який запропонував виконати роботи за найнижчу вартість – 578 999 грн.

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Цікаво, що його кінцева пропозиція була лише на 1 грн нижчою від іншого учасника-конкурента.

Відтак за 1 м кв своєї роботи ФОП Кузик Ігор Андрійович отримає 1216 грн, а загалом ремонт приміщень п’ятого поверху Ратуші обійдеться бюджету у понад пів мільйона грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Кузик Ігор Андрійович – фізична особа-підприємець, яка зареєстрована у Львові на вул. Княгині Ольги. У нього оформлено пів сотні КВЕДів, основний із яких – будівництво житлових і нежитлових будівель.

ФОП Кузик Ігор Андрійович вже неодноразово брав участь у торгах на ремонт приміщень Львівської міськради і двічі вигравав – виконував поточний ремонт кількох приміщень Ратуші, заробивши торік на цьому понад 625 тисяч грн.

У 2020-му цей підприємець також хотів облаштувати у Львівській міськраді душ для чиновників, але його пропозицію відхилили через невідповідність техзавданню. До слова, через скандал душові кабіни вирішили не встановлювати.

Як писав Львівський портал, поточний ремонт п’ятого поверху будівлі Львівської міськради проводили у 2019 році. Тоді новостворена фірма ексдепутата відремонтувала 2 140 м кв приміщень за 3,4 млн грн.

А в 2018-му туалети і коридори Ратуші мала ремонтувати за 750 тисяч грн фірма сина чиновниці мерії, але після розголосу договір таки розірвали.

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