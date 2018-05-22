Син чиновниці Садового не ремонтуватиме туалети Ратуші: договір розірвали

ЛКП «Ратуша-сервіс» 17 травня розірвало договори на ремонт туалетів та коридору у приміщенні Львівської міськради на пл. Ринок, 1 у Львові. Про це стало відомо з додаткових угод, які були оприлюднені в Prozorro. Це сталося після того, як виявили порушення в цих закупівлях, інформують «Наші гроші. Львів».

Так, «Ратуша-сервіс» підписало договір з приватним підприємцем Павлом Журавльовим на поточний ремонт підлоги коридору третього поверху Львівської міської ради вартістю понад 607 тис. грн. Водночас Журавльов не подав низку документів, як того вимагав тендерний комітет, наприклад, аналогічний договір чи перелік обладнання.

Крім того, проаналізувавши документи підприємця та його суперника ПП «Кальвадос», ми виявили, що вони подібні за оформленням, а також містять однакові помилки. Крім того, у січні цього року Журавльов вже підписував договір з ЛКП на ремонтні роботи, і в документі хтось від руки дописав йому номер телефону, який співпадає з телефоном ПП «Кальвадос».

Другий договір на ремонт туалетів на 750 тис. грн підписали з приватним підприємцем Назаром Сенівим, який є провідного спеціаліста відділу обліку і розподілу житла управління житлового господарства Львівської міськради Марії Сенів. Він зареєструвався підприємцем лише 6 березня цього року. Замовник вимагав від учасників лист (довідку) в довільній формі з інформацією про виконання не менше одного аналогічного досвіду з аналогічним предметом закупівлі з копією договору і т.д. Попри те, що Сенів такої довідки та підтверджуючих документів не надав, тендерний комітет не відхилив його пропозицію. Сенів також не надав довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням найменування, року випуску, кількості, власне це чи орендоване майно.

Згідно з додатковими угодами від 17 травня, «сторони дійшли згоди» розірвати договори підряду. Переможці не отримували коштів.

Як повідомляв Львівський портал раніше, син чиновниці Львівської міськради ремонтуватиме туалети Ратуші за 750 тисяч.