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У Львові подорожчають проїзні картки у електротранспорті

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 4 червня, виконавчий комітету ЛМР погодив нові тарифи на проїзні картки та пересадкові квитків у трамваях і тролейбусах Львова. Про це повідомляє Львівський портал.

Рішення набуває чинності вже з понеділка, 7 червня. Місячних абонементи пересадкових квитків на проїзд у електричному транспорті львів’яни зможуть придбати за такими тарифами:

  • місячна проїзна картка для користування в електротранспорті для підприємств, установ та організацій м. Львова – 300 грн;
  • загальна тримісячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 600 грн;
  • загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 240 грн;
  • електронна тримісячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 590 грн;
  • електронна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 230 грн;
  • пільгова місячна проїзна картка для користування в електротранспорті для учнів та студентів – 120 грн;
  • електронна пільгова місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 115 грн.
  • електронна пільгова денна проїзна картка для користування в електротранспорті – 30 грн;
  • електронна триденна проїзна картка для користування в електротранспорті – 70 грн.
  • електронна проїзна картка з можливістю пересадки трамвай-тролейбус – 12 грн.

Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів каже, що придбання проїзних карток в електротранспорті є дуже вигідним для пасажирів.

«З загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті буде коштувати 240 грн. При здійсненні 60 поїздок на місяць, тобто двічі на день, вартість разової поїздки становитиме 4 грн. А якщо придбати електронну місячну проїзну картку для користування в електротранспорті, вартість якої буде 230 грн, при здійсненні двох поїздок на день, вартість разової поїздки становитиме 3,83 грн», – каже він.

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Як відомо, у громадському транспорті Львова подорожчав проїзд. Поїздка у маршрутці тепер коштує 10 грн, в електротранспорті – від 8,50 грн.

Нагадаємо, наприкінці лютого приватні перевізники активно заговорили про підняття вартості проїзду у львівських маршрутках вдвічі – зі 7 до 14 грн. Причиною такої ціни, за їхніми словами, є збиткова робота під час пандемії, а також відсутність обіцяних доплат за 2020 рік від мерії Львова.

Відразу після автобусних перевізників про підняття тарифів згадали й в «Львівелектротрансі». На підприємстві заявляли, що економічно обґрунтований тариф мав би становити 12,43 грн.

Додамо, що чинні дотепер тарифи на проїзд у львівських маршрутках встановили на початку 2019 року, а в електротранспорті – на початку 2020-го.

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