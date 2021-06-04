У Львові подорожчають проїзні картки у електротранспорті

У п’ятницю, 4 червня, виконавчий комітету ЛМР погодив нові тарифи на проїзні картки та пересадкові квитків у трамваях і тролейбусах Львова. Про це повідомляє Львівський портал.

Рішення набуває чинності вже з понеділка, 7 червня. Місячних абонементи пересадкових квитків на проїзд у електричному транспорті львів’яни зможуть придбати за такими тарифами:

місячна проїзна картка для користування в електротранспорті для підприємств, установ та організацій м. Львова – 300 грн;

загальна тримісячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 600 грн;

загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 240 грн;

електронна тримісячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 590 грн;

електронна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 230 грн;

пільгова місячна проїзна картка для користування в електротранспорті для учнів та студентів – 120 грн;

електронна пільгова місячна проїзна картка для користування в електротранспорті – 115 грн.

електронна пільгова денна проїзна картка для користування в електротранспорті – 30 грн;

електронна триденна проїзна картка для користування в електротранспорті – 70 грн.

електронна проїзна картка з можливістю пересадки трамвай-тролейбус – 12 грн.

Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів каже, що придбання проїзних карток в електротранспорті є дуже вигідним для пасажирів.

«З загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті буде коштувати 240 грн. При здійсненні 60 поїздок на місяць, тобто двічі на день, вартість разової поїздки становитиме 4 грн. А якщо придбати електронну місячну проїзну картку для користування в електротранспорті, вартість якої буде 230 грн, при здійсненні двох поїздок на день, вартість разової поїздки становитиме 3,83 грн», – каже він.

Реклама партнерів

Як відомо, у громадському транспорті Львова подорожчав проїзд. Поїздка у маршрутці тепер коштує 10 грн, в електротранспорті – від 8,50 грн.

Нагадаємо, наприкінці лютого приватні перевізники активно заговорили про підняття вартості проїзду у львівських маршрутках вдвічі – зі 7 до 14 грн. Причиною такої ціни, за їхніми словами, є збиткова робота під час пандемії, а також відсутність обіцяних доплат за 2020 рік від мерії Львова.

Відразу після автобусних перевізників про підняття тарифів згадали й в «Львівелектротрансі». На підприємстві заявляли, що економічно обґрунтований тариф мав би становити 12,43 грн.

Додамо, що чинні дотепер тарифи на проїзд у львівських маршрутках встановили на початку 2019 року, а в електротранспорті – на початку 2020-го.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.