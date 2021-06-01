У Стрию затримали двох «злодіїв у законі» зі санкційного списку РНБО

Силовики затримали у Стрию двох «злодіїв у законі», проти яких раніше Рада національної безпеки та оборони ввела персональні санкції. Про це пише УП із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними СБУ, спецоперація пройшла 28 травня у Стрию. Втім деталей силовики не розголошують, посилаючись на слідчі дії.

«Наразі тривають слідчі дії, до завершення яких розголошення додаткової інформації не є можливим», – кажуть в СБУ.

Водночас видання пише, що йдеться про хатримання громадянина Російської Федерації Віктора Панюшина та грузина Реваза Катамадзе. Їхні імена є у санкційному списку РНБО як «злодіїв у законі».

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Тим часом журналісти-розслідувачі видання Dетектив Info кажуть, що 62-річний Віктор Панюшин відомий у кримінальному світі як Вітя Пан, перебуває у розшуку Інтерполу.

Реваз Катамадзе – 47 років, жодного громадянства не має, є уродженцем міста Зестафоні (Грузія). У злочинному світі його знають як Магало або Резо.

Як писав Львівський портал, 2 квітня РНБО запровадила санкції проти топ українських контрабандистів. У список потрапили і двоє львів’ян: ексначальник Рава-Руської митниці та колишній Львівської обласної ради депутат Іван Бокало та Володимир Дідух, відомий як Вова Морда. Також санкції запровадили проти низки компаній зі Львівщини.

Нагадаємо, 29 травня в аеропорту у Львові затримали кримінального авторитета із Закарпаття.

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