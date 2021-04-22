18 львівських компаній потрапили під нові санкції РНБО: список

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про запровадження санкцій проти 13 осіб та 95 компаній. Про це йдеться у відповідному указі, який ввечері 21 квітня опублікували на сайті президента, передає Львівський портал.

Санкції запровадили на три роки. Обмеження для компаній передбачають часткове припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Україною тощо.

Загалом під санкції потрапили 95 компаній, 18 з яких – зі Львівщини:

ТзОВ «Профітекс ЛТД», що зареєстроване у Львові на площі Петрушевича, 2. ТзОВ «УКРТОРГПРОМСНАБ», яке розташоване у Львові на вул. Червоної калини, 71. ТзОВ «Львівська фармацевтична фабрика», зареєстроване у Львові на вул. Свєнціцького, буд. 5. ТзОВ «Максимум плюс», зареєстроване у Львові на вул. Я.Райніса, буд. 28. ТзОВ «Ярославна», зареєстроване у Львові на пл. Григоренка, буд. 4. ТзОВ «Яніна», зареєстроване у Львові на вул. Театральна, буд. 3. ТзОВ «Т.Д.В. Виробництво», зареєстроване у Львові на вул. Кам’янецька, буд. 44. ТзОВ «Торгова компанія «Система», зареєстроване у Львові на площа Григоренка, буд. 4. ТзОВ «Світлиця», зареєстроване у Львові на вул. Степана Бандери, буд. 69. ТзОВ «Доротея», зареєстроване у Львові на пл. Соборна, буд. 2А. ТзОВ – Фірма «Галицький Бескид», зареєстроване у Львові на вул. Заводська, буд. 24. ТзОВ «Прімар», зареєстроване у Львові на вул. Залізнична, буд. 24. ТзОВ «Авто-Імпортер зареєстроване у Львові на вул. Бескидська, 33. Підприємство «Біпавер», зареєстроване у Львові на вул. Скляна, буд. 11А. ТзОВ «Лайт Торг Лімітед», зареєстроване у Львові на вул. М. Гоголя, буд. 8. ТзОВ «Фортсет», зареєстроване у Львові на вул. Пасічна, буд. 127. ТзОВ «Евклаз», зареєстроване у Львові на вул. Б. Котика, 3, офіс 2. Підприємство «Магістар-СГ зареєстроване у Львові на вул. Навроцького, 33.

Також санкції стосуються 13 фізичних осіб, серед них є Володимир Полуситок, який раніше працював на Львівській митниці. Серед обмежень, зокрема, блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України.

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Указ набуває чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, 2 квітня РНБО запровадила санкції проти топ українських контрабандистів. У список потрапили і двоє львів’ян: ексначальник Рава-Руської митниці та колишній Львівської обласної ради депутат Іван Бокало та Володимир Дідух, відомий як “Вова Морда”. Також санкції запровадили проти 13 компаній зі Львівщини.

Під час цього ж засідання РНБО від роботи відсторонила 100 працівників митниці в різних областях через можливу причетність до контрабанди та корупції. Серед них – 46 працівників Галицької митниці.

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