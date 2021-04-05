13 компаній зі Львівщини потрапили під санкції РНБО. Що про них відомо?

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 2 квітня про запровадження персональних санкцій щодо топ українських контрабандистів та пов’язаних із ними компаній. Загалом під санкції потрапили 79 підприємства, 13 з них – зі Львівщини. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій.

Загалом під санкції потрапили 79 компанії, 13 яких – зі Львівщини:

Підприємство «Грумбо» , що зареєстроване на вулиці Городоцькій, 224 у Львові. Згідно із даними Youcontrol, основний вид діяльності – торгівля текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Засновником підпиємства є Андрій Юр.

, що зареєстроване на вулиці Городоцькій, 224 у Львові. Згідно із даними Youcontrol, основний вид діяльності – торгівля текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Засновником підпиємства є Андрій Юр. Фірма «Магнез» , яка також зареєстрована на вулиці Городоцькій, 224 у Львові. Компнія створена п’ять місяці тому. Займається підприємство оптовою торгівлею одягу та взуття. Кінцевий бенефіціарний власник – Владислав Олесюк.

, яка також зареєстрована на вулиці Городоцькій, 224 у Львові. Компнія створена п’ять місяці тому. Займається підприємство оптовою торгівлею одягу та взуття. Кінцевий бенефіціарний власник – Владислав Олесюк. ТзОВ «Фьючерайз» , що зареєтроване три місяці тому на вулиці Конюшинній, 10 у Львові. Фірма займається діяльністю посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами. Згідно із даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником є Ігор Огоновський.

, що зареєтроване три місяці тому на вулиці Конюшинній, 10 у Львові. Фірма займається діяльністю посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами. Згідно із даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником є Ігор Огоновський. ТзОВ «Равтранс Логістик» . Зареєстроване підприємство 5,5 років тому у місті Рава-Руська на вулиці Коновальця, 27. Фірма займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Також команія надає в оренду вантажні автомобілі. Серез засновників ТзОВ – Василь та Гання Бокало.

. Зареєстроване підприємство 5,5 років тому у місті Рава-Руська на вулиці Коновальця, 27. Фірма займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Також команія надає в оренду вантажні автомобілі. Серез засновників ТзОВ – Василь та Гання Бокало. Підприємство «Сервісцентробуд», що зареєстроване понад 13 років тому на вулиці Кульпарківській, 93 у Львові. Згідно із даними Youcontrol, основний вид діяльності – прибирання будинків. Засновниками компанії є Мар’яна та Ганна Бокало.

що зареєстроване понад 13 років тому на вулиці Кульпарківській, 93 у Львові. Згідно із даними Youcontrol, основний вид діяльності – прибирання будинків. Засновниками компанії є Мар’яна та Ганна Бокало. ТзОВ «Спільне Українсько-Польське підприємство «Равтранс». Зареєстрована фірма понад 23 роки тому у місті Рава-Руська на вулиці Коновальця, 27. Займається компанія технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, а також надає в оренду вантажний транспорт. Засновниками ТзОВ є Віктор Гнідець та Ганна Бокало.

Зареєстрована фірма понад 23 роки тому у місті Рава-Руська на вулиці Коновальця, 27. Займається компанія технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, а також надає в оренду вантажний транспорт. Засновниками ТзОВ є Віктор Гнідець та Ганна Бокало. Компанія «Екогарант». ТзОВ, згідно із даними Youcontrol, зареєстроване понад 13 років тому на вулиці Кульпарківській, 93 у Львові. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновником є Михайло Сліпець.

ТзОВ, згідно із даними Youcontrol, зареєстроване понад 13 років тому на вулиці Кульпарківській, 93 у Львові. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновником є Михайло Сліпець. ТзОВ «Рава Тір Сервіс». Підприємство зареєстроване понад 16 років тому у місті Рава-Руська на вулиці Коновальця, 27. Фірма займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Кінцевими бенефіціарними власниками є Ганна і Володимир Пельц,а також Василь Бокало.

Підприємство зареєстроване понад 16 років тому у місті Рава-Руська на вулиці Коновальця, 27. Фірма займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Кінцевими бенефіціарними власниками є Ганна і Володимир Пельц,а також Василь Бокало. ТзОВ «Імперопт Торг», яке зареєстроване чотири місяці тому на вул. Під Голоском, 6 у Львові. Основний вид діяльністі – діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Кінцевий бенефіціарний власник – Ігор Лавров.

яке зареєстроване чотири місяці тому на вул. Під Голоском, 6 у Львові. Основний вид діяльністі – діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Кінцевий бенефіціарний власник – Ігор Лавров. Підприємство «Інтерімп». ТзОВ зареєстроване на вулиці В. Чорновола, 45А у Львові чотири місяці тому. Займається компанія діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Кінцевий бенефіціарний власник – Тетяна Кіц.

ТзОВ зареєстроване на вулиці В. Чорновола, 45А у Львові чотири місяці тому. Займається компанія діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Кінцевий бенефіціарний власник – Тетяна Кіц. ТзОВ «Воллі Вест», що зареєстроване на вулиці Конюшинній, 2Б у Львові три місяці тому. Також займається торгівлею текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Згідно із даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником є Стефанія Бокало.

що зареєстроване на вулиці Конюшинній, 2Б у Львові три місяці тому. Також займається торгівлею текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Згідно із даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником є Стефанія Бокало. Підприємство «Експром-Торг» . Зареєстрована фірма вул. Керченська, 8 у Львові. Основний вид діяльності – діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Кінцевий бенефіціарний власник – Олександра Даниляк.

. Зареєстрована фірма вул. Керченська, 8 у Львові. Основний вид діяльності – діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами. Кінцевий бенефіціарний власник – Олександра Даниляк. ТзОВ «Джарум». Фірма зареєстрована на вулиці Скляній, 11А у Львові. Згідно із даними Youcontrol, ТзОВ займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Кінцевим бенефіціарним власником є Сергій Біда.

Нагадаємо, 2 квітня РНБО запровадила санкції проти топ українських контрабандистів. У список потрапили і двоє львів’ян: ексначальник Рава-Руської митниці та колишній Львівської обласної ради депутат Іван Бокало та Володимир Дідух, відомий як “Вова Морда”.

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Під час цього ж засідання РНБО від роботи відсторонила 100 працівників митниці в різних областях через можливу причетність до контрабанди та корупції. Серед них – 46 працівників Галицької митниці.

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