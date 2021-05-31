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Показники захворюваності Covid в Україні досягли рівня вересня 2020 року

Вероніка Рой

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В Україні усі епідемічні показники захворюваності на COVID-19 фактично досягли рівня вересня 2020 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Загалом, нині в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, усі області наразі перебувають у «жовтій» зоні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Продовжує знижуватися також кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

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«Цими вихідними у Києві, Львові та Одесі розпочалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через додаток «Дія». На спортивних об’єктах, стадіонах, спорткомплексах були організовані пункти щеплення. У суботу було вакциновано дев’ять тисяч осіб і понад 6100 – у неділю. Це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику», – повідомив очільник уряду.

Володимир Зеленський дав доручення проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 2 202 494 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 1 022 нових хворих, ще 64 особи померли.

Нагадаємо, наприкінці квітня у МОЗ заявили, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. У міністерстві прогнозували новий спалах після Великодня. Проте ситуація досі залишається стабільною.

У МОЗ вже припускають можливість послаблення карантину влітку.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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