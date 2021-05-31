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Апеляційний суд залишив Стерненка за ґратами

Юлія Осим

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Одеський апеляційний суд виправдав активіста Сергія Стерненка за статтею 187 ККУ (розбійний напад), за якою його раніше засудили до 7 років ув’язнення з конфіскацією. Однак залишив його винним за двома іншими інкримінованими статтями. Про це повідомив сам Стерненко у Telegram-каналі.

Сьогодні, 31 травня, в Одесі відбувся апеляційний розгляд справи активіста Сергія Стерненка. Суд першої інстанції виніс вирок обвинуваченому за трьома статтями Кримінального кодексу – 187, 146 та 263.

«По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією. Слухаємо далі. Ще питання по 146 та 263 статтям», – написав Стерненко.

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Згодом активіст повідомив, що за цими двома статтями його вину залишили.

«146 статтю по мені і Демчуку залишають, хоча строки давності по притягненню за нею минули. Це обвинувачення ґрунтується виключно на показаннях «потерпілого», які цим же судом були визнані суперечливими. За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років», – написав Стерненко.

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців тюрми з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.

Сам Стерненко у залі суду заявив, що обвинувальний вирок ухвалили під тиском заступника голови Офісу президент Олега Татарова, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та мера Одеси Геннадія Труханова, а покривав їх нібито президент Володимир Зеленський.

Відразу після вироку суду у низці міст України пройшли акції на підтримку Сергія Стерненка. Львів’яни також вийшли на протест, оскільки вважають вирок несправедливим.

У Києві 23 лютого люди мітингували біля Офісу президента, між учасниками акції і правоохоронцями виникли сутички. 27 силовиків отримали опіки очей, ще 24 демонстрантів затримали, але згодом відпустили.

Через опір представникові правоохоронного органу під час протестів на захист Сергія Стерненка відкрили кримінальну справу.

9 квітня суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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