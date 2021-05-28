У Львові понад 37 тисяч осіб вакцинували від COVID: скільки отримали другу дозу

Упродовж трьох місяців у Львові вакцинували від коронавірусу 37 040 осіб. Водночас 2 480 людей отримали друге щеплення від недуги. Про це повідомили у міському Центрі здоров’я та медичної статистики, передає пресслужба мерії.

Зокрема, у Львові вакциновано:

2459 фахівців міських медичних закладів, з них 205 – двома дозами вакцини;

3820 фахівців обласних медичних закладів, з них 390 – двома дозами вакцини;

4626 фахівців приватних медичних закладів, з них 1 – другою дозою вакцини;

187 громадських діячів, з них 1 – другою дозою вакцини;

7286 осіб поважного віку (65+ та 80+), з них 4 – двома дозами вакцини;

1626 військовослужбовців;

1176 соціальних працівників;

5975 освітян, з них 215 – двома дозами вакцини;

710 маломобільних людей (321 – двома дозами) та 422 осіб, що доглядають за ними (201 – двома дозами);

148 осіб, віком 18+;

1829 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста;

927 працівників критично важливих структур державної безпеки, з них 714 – двома дозами вакцини;

452 представники спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку, з них 428 – двома дозами вакцини;

3654 працівники сфери обслуговування;

517 працівників культури;

144 працівники засобів масової інформації (телебачення);

977 фахівців ІТ-кластеру;

100 представників релігійних організацій;

Зазначимо, що 5 людей, віком від 18 до 59 років, – із супутніми захворюваннями.

Зазначимо, що щеплюють мешканців Львівщини трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами – це Comirnaty, AstraZeneca, Coronavac. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

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Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Додамо, що в черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

У ЛОДА розповіли, чи всім мешканцям Львівщини вистачить вакцини для другої дози.

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