ОСТАННІ НОВИНИ

Covid-стаціонари на Львівщині завантажені майже на 22%

Наталя Дуляба

|

Станом на середу, 26 травня, у стаціонарах Львівської області лікують більше тисячі хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить майже 22%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 47 хворих на Covid-19, ще 838 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1044 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 113 людей, в тому числі 32 особи під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 21,6%.

Реклама партнерів

Станом на 26 травня хворих на коронавірус лікують:

  • у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 116
  • у Стрийській міській лікарні – 95
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 88
  • у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 77
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 75
  • у Рудківській лікарні – 60
  • у Стебницькій міській лікарні – 58
  • у 8-ій міській лікарні Львова – 48
  • у Буській ЦРЛ – 42
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 41
  • у 5-ій міській лікарні Львова – 40
  • у Самбірській ЦРЛ – 40
  • у 1-ій міській лікарні Львова – 36
  • у Жидачівській ЦРЛ – 32
  • у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 31
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 29
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29
  • у Жовківській ЦРЛ – 26
  • у Сокальській ЦРЛ – 25
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 21
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 16
  • у 1-му пологовому будинку Львова – 9
  • у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 5
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 5.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 172 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 135 тисяч мешканців області.

Додамо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Головний медик області прогнозував, що хворих побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...