Covid-стаціонари на Львівщині завантажені майже на 22%

Станом на середу, 26 травня, у стаціонарах Львівської області лікують більше тисячі хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить майже 22%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 47 хворих на Covid-19, ще 838 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1044 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 113 людей, в тому числі 32 особи під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 21,6%.

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Станом на 26 травня хворих на коронавірус лікують:

у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 116

у Стрийській міській лікарні – 95

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 88

у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 77

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 75

у Рудківській лікарні – 60

у Стебницькій міській лікарні – 58

у 8-ій міській лікарні Львова – 48

у Буській ЦРЛ – 42

у Перемишлянській ЦРЛ – 41

у 5-ій міській лікарні Львова – 40

у Самбірській ЦРЛ – 40

у 1-ій міській лікарні Львова – 36

у Жидачівській ЦРЛ – 32

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 31

у Старосамбірській ЦРЛ – 29

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29

у Жовківській ЦРЛ – 26

у Сокальській ЦРЛ – 25

у Львівській обласній клінічній лікарні – 21

у Пустомитівській ЦРЛ – 16

у 1-му пологовому будинку Львова – 9

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 5

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 5.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 172 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 135 тисяч мешканців області.

Додамо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Головний медик області прогнозував, що хворих побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.

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