Covid-стаціонари на Львівщині завантажені майже на 22%

Станом на середу, 26 травня, у стаціонарах Львівської області лікують більше тисячі хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить майже 22%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 47 хворих на Covid-19, ще 838 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1044 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 113 людей, в тому числі 32 особи під’єднані до апартів ШВЛ.
Завантаженість лікарень зараз становить 21,6%.
Станом на 26 травня хворих на коронавірус лікують:
- у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 116
- у Стрийській міській лікарні – 95
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 88
- у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 77
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 75
- у Рудківській лікарні – 60
- у Стебницькій міській лікарні – 58
- у 8-ій міській лікарні Львова – 48
- у Буській ЦРЛ – 42
- у Перемишлянській ЦРЛ – 41
- у 5-ій міській лікарні Львова – 40
- у Самбірській ЦРЛ – 40
- у 1-ій міській лікарні Львова – 36
- у Жидачівській ЦРЛ – 32
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 31
- у Старосамбірській ЦРЛ – 29
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29
- у Жовківській ЦРЛ – 26
- у Сокальській ЦРЛ – 25
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 21
- у Пустомитівській ЦРЛ – 16
- у 1-му пологовому будинку Львова – 9
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 5
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 5.
Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 172 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 135 тисяч мешканців області.
Додамо, що з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. Головний медик області прогнозував, що хворих побільшає у середині травня, втім ситуація досі є стабільною.
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Наталя Дуляба