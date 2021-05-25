Львівський активіст домігся скасування регіональної мови в Харкові

Відомий захисник української мови, львів’янин Святослав Літинський через суд домігся скасування регіональної мови в Харкові. Про це Святослав Літинський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

За його словами, регіональну мову в Харкові скасував Харківський окружний адміністративний суд.

«Чотири роки судів, три судових провадження і це сталося. У місті Харкові скасовано регіональну мову. Відповідне рішення виніс Харківський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення міської ради про впровадження регіональної мови є нікчемними. Чотири роки знадобилося Харківській обласній прокуратурі, щоб виконати наші клопотання і численні рішення судів та врешті подати відповідний позов», – написав Святослав Літинський.

Зазначимо, раніше Святослав Літинський домігся скасування регіональної російської мови в Одесі та області.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонили публікувати інформацію без української мови. Такожзавдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні. Влітку 2018 року він виграв суд у всесвітньовідомої косметичної корпорації.

Також Львівський портал писав про львів’янку Анастасію Чайківську, яка близько трьох років не купує товари, перекладені російською мовою, та майже рік бореться з відомими брендами за українську мову. Детальніше про це читайте у за посиланням.

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