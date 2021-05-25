Білорусь відреагувала на припинення авіасполучення з боку України

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв’язку з ухваленням Україною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю. Як повідомляє УП, відповідна заява оприлюднена на сайті білоруського посольства.

«У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин», – заявило посольство Білорусі.

Білоруські дипломати зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії «Белавіа», що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною до київського аеропорту «Жуляни» під загрозою застосування бойової авіації.

У диппредставництві наголосили, що шкоди від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

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«Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України у розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів»,– пояснили в посольстві.

Білоруська сторона розраховує, що «обурливе рішення» України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, буде найближчим часом скасовано з урахуванням об’єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту «Мінськ» літака авіакомпанії Ryanair, наголошується у ноті.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення було прийняте позачерговому засіданні уряду.

Львівський портал повідомляв, що 23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, але під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту.

Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

У зв’язку з тим деякі країни вирішили направляти свої літаки в обхід території Білорусі.

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