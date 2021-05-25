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Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Вероніка Рой

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З 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення було прийняте позачерговому засіданні уряду. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду додав, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів.

«З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні Уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП “Украерорух” вжити для цього необхідних заходів», – написав Денис Шмигаль.

Крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, але під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту.

Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

У зв’язку з тим деякі країни вирішили направляти свої літаки в обхід території Білорусі.

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