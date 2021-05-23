У Білорусії затримали засновника опозиційного Телеграм-каналу

За даними опозиційного білоруського телеграм-каналу NЕХТА, на борту літака Ryanair, який після повідомлення про мінування позапланово приземлився в аеропорту Мінська, знаходиться Роман Протасевич, якого переслідує режим Лукашенка. Про це повідомляє УП з посиланням на білоруські ЗМІ.

«На борту рейсу, який летів з Афін до Вільнюса, був Роман Протасевич! У Білорусі йому загрожує смертна кара. Лукашисти захопили літак, щоб арештувати Протасевича», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що якщо подивитися на траєкторію маршруту літака, то можна побачити, що до аеропорту Вільнюса було набагато ближче і він не повинен був приземлятися у Мінську.

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Повідомляється про те, що Протасевича вже затримали білоруські силовики.

У національному аеропорту «Мінськ» 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.

Нагадаємо, 22 травня у Києві українські силовики жорстко затримали білоруського активіста Петра Маркелова й пригрозили йому депортацією.

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