За добу до лікарень Львівщини госпіталізували 39 хворих на covid

Станом на ранок неділі, 23 травня, у стаціонарах Львівської області лікують 1140 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить 23%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 39 хворих на Covid-19, ще 177 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1140 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежить 128 людей, в тому числі 37 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.
Завантаженість лікарень зараз становить 23,59%.
Хворих на коронавірус лікують:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 80
- у Центрі легеневого здоров’я – 100
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 95
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 5
- в обласній клінічній лікарні – 23
- у лікарні швидкої допомоги Львова – 126
- у 1 міській клінічній лікарні – 40
- у 5 міській клінічній лікарні – 43
- у 8 міській клінічній лікарні – 55
- у 1-му пологовому будинку – 9
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 11
- у Стрийській міській лікарні – 104
- у Стебницькій міській лікарні – 60
- у Рудківській лікарні – 70
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 29
- у Сокальській центральній районній лікарні – 19
- у Жовківській центральній районній лікарні – 32
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 36
- у Самбірській центральній районній лікарні – 39
- у Буській центральній районній лікарні – 43
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 19
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 39
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 29
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає, оскільки за попередню добу виявили 344 нових хворих.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.
Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.
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Ольга Денисяка