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За добу до лікарень Львівщини госпіталізували 39 хворих на covid

Ольга Денисяка

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Станом на ранок неділі, 23 травня, у стаціонарах Львівської області лікують 1140 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить 23%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 39 хворих на Covid-19, ще 177 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1140 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежить 128 людей, в тому числі 37 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 23,59%.

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Хворих на коронавірус лікують:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 80
  • у Центрі легеневого здоров’я – 100
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 95
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 5
  • в обласній клінічній лікарні – 23
  • у лікарні швидкої допомоги Львова – 126
  • у 1 міській клінічній лікарні – 40
  • у 5 міській клінічній лікарні – 43
  • у 8 міській клінічній лікарні – 55
  • у 1-му пологовому будинку – 9
  • у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 11
  • у Стрийській міській лікарні – 104
  • у Стебницькій міській лікарні – 60
  • у Рудківській лікарні – 70
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 29
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 19
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 32
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 36
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 39
  • у Буській центральній районній лікарні – 43
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 19
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 39
  • у Старосамбірській центральній районній лікарні – 29

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає, оскільки за попередню добу виявили 344 нових хворих.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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