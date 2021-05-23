За добу до лікарень Львівщини госпіталізували 39 хворих на covid

Станом на ранок неділі, 23 травня, у стаціонарах Львівської області лікують 1140 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить 23%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 39 хворих на Covid-19, ще 177 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1140 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежить 128 людей, в тому числі 37 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 23,59%.

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Хворих на коронавірус лікують:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 80

у Центрі легеневого здоров’я – 100

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 95

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 5

в обласній клінічній лікарні – 23

у лікарні швидкої допомоги Львова – 126

у 1 міській клінічній лікарні – 40

у 5 міській клінічній лікарні – 43

у 8 міській клінічній лікарні – 55

у 1-му пологовому будинку – 9

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 11

у Стрийській міській лікарні – 104

у Стебницькій міській лікарні – 60

у Рудківській лікарні – 70

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 34

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 29

у Сокальській центральній районній лікарні – 19

у Жовківській центральній районній лікарні – 32

у Жидачівській центральній районній лікарні – 36

у Самбірській центральній районній лікарні – 39

у Буській центральній районній лікарні – 43

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 19

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 39

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 29

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає, оскільки за попередню добу виявили 344 нових хворих.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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