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Суд таки залишив Медведчука під домашнім арештом

Юлія Осим

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Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для одного з лідерів ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука. Підозрюваний у державній зраді політик перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Рішення суду оскарженню не підлягає. Про це повідомляє Українська правда.

Зазначається, що суд не задовольнив апеляційні скарги як адвокатів, так і прокурорів. Захист просив скасувати будь-який запобіжний захід, обвинуваення – тримання під вартою з альтернативою застави у 300 мільйонів гривень.

Ухвала не підлягає оскарженню. Таким чином Медведчук буде перебувати під домашнім арештом до 10 липня 2021 року.

Також суд відмовився відпустити нардепа на поруки 26 його колег по фракції.

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Повідомляється, що Медведчук очікувано заявив, що не згодний із рішенням суду, а його адвокати будуть робити все можливе, щоб оскаржити такі дії. Проте важливо, що ухвала оскарженню не підлягає.

За словами його колеги нардепа Юрія Бойка, який брав Медведчука на поруки, цілодобовий домашній арешт краще за утримання під вартою.

«Це дає надію на майбутнє», – сказав Бойко.

Медведчук також повідомив, що вирішив не спілкуватись із своїм другом Тарасом Козаком. Останній теж проходить у цій справі разом із ним. Кум Путіна пояснив це тим, що однією із умов його запобіжного заходу є заборона на спілкування із конкретним переліком осіб, який має надати прокуратура. Проте, стверджує нардеп, у нього цього списку немає. Але, щоб уникнути будь-якої загрози, він вирішив не спілкуватись із Козаком.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

Зазначимо, що під час обшуків силовики не знайшли політиків, тоді заявляли, що Тарас Козак переховується в Росії, а кума Путіна шукали в Україні.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Проте це рішення було оскарджено сторонами.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у ніч на 3 лютого в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Україна наклала санкції на літаки Медведчука і Козака, якими воли літали в Росію.

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