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Швеція передає в Україну на експозицію оригінал Конституції Пилипа Орлика

Артем Журавльов

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Національний архів Швеції Riksarkivet передасть у позику оригінал Конституції українського гетьмана Пилипа Орлика для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності. Про це повідомив міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

За словами Дмитра Кулеби, це були складні переговори і Швеція спочатку пропопонувала копію, а не оригінал. Але у результаті перемовин Швеція виявила справжню солідарність з Україною та вперше за 311 років Конституція потрапить до Української держави.

«Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі – це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині», – наголосив він.

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Також повідомляється, що Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом – Лінчопінгська міська бібліотека погодилась надати для тимчасового експонування в Україні також Гетьманську булаву, яка після Гетьмана Івана Мазепи належала Гетьману Пилипу Орлику.

Довідка

Конституція Пилипа Орлика – конституційний договір гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов’язки усіх членів Війська. Документ був укладений 5 квітня 1710 року.

Написаний латиною і староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей.

Оригінальний документ збережений староукраїнською мовою був вивезений до Москви, а латинська версія зберігається у Швеції.

Це фактично перша конституція у світі.

У найголовніших її статтях зазначалося, що Конституція: захищала православну віру; встановлювала кордони та забезпечувала територіальну цілісність, яка мала об’єднувати Правобережжя, Лівобережжя та Запоріжжя; зобов’язувала Гетьмана налагодити мирні відносини з Кримським ханом; закріплювала принцип поділу гілок влади на законодавчу (Генеральна Рада), виконавчу (Гетьман та Генеральна старшина), судову (Генеральний Суд); захищала приватну власність, не допускаючи старшинського землеволодіння та обезземелення рядового козацтва.

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