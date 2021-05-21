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Covid на Львівщині: 269 нових хворих, ще 8 осіб померло

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 21 травня, на Львівщині 134 213 випадків коронавірусної інфекції. За попередню добу виявили 269 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1392 дослідження на коронавірус, з них 269 виявилися позитивними. Найбільше хворих виявили у Львові – 121.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 134 213 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3511 осіб (+ 8 осіб за останню добу). Натомість побороти недугу зуміла 122 321 особа (+308 за попередню добу).

Нові випадки Covid у розрізі районів:

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  • Дрогобицький: 7
  • Золочівський: 19
  • Львівський: 192 (м. Львів – 121)
  • Стрийський:  27
  • Яворівський: 2
  • Червоноградський: 2
  • Самбірський:  20

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області вже прогнозує, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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