Covid на Львівщині: 269 нових хворих, ще 8 осіб померло

Станом на ранок п’ятниці, 21 травня, на Львівщині 134 213 випадків коронавірусної інфекції. За попередню добу виявили 269 нових хворих. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.
За попередню добу в області провели 1392 дослідження на коронавірус, з них 269 виявилися позитивними. Найбільше хворих виявили у Львові – 121.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 134 213 осіб. Від ускладнень інфекції померло 3511 осіб (+ 8 осіб за останню добу). Натомість побороти недугу зуміла 122 321 особа (+308 за попередню добу).
Нові випадки Covid у розрізі районів:
- Дрогобицький: 7
- Золочівський: 19
- Львівський: 192 (м. Львів – 121)
- Стрийський: 27
- Яворівський: 2
- Червоноградський: 2
- Самбірський: 20
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.
Головний медик області вже прогнозує, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой