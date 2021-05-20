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Правоохоронці перевірять, звідки у мешканця Брюхович старовинна бруківка

Андрій Котенський

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Міський голова Львова Андрій Садовий ініціював скерувати звернення у правоохоронні органи щодо виявленої бруківки на подвір’ї в одного з мешканців смт. Брюховичі.

За словами Андрія Садового, на його пам’яті у Львові не було жодного факту продажу старовинної бруківки, якими замощено вулиці у старій частині міста.

«За моєї пам’яті не було жодного випадку, щоб ми комусь продавали бруківку. Рішенням виконавчого комітету ми передавали бруківку на замощення територій біля храмів. Тому необхідно скерувати звернення у правоохоронні органи, щоб вони відповідним чином відреагували, виїхали і опитали людей щодо того, де вони придбали бруківку», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

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Окрім того заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк зазначила, що вся бруківка, яка демонтується під час ремонтних робіт з доріг міста, обліковується і зберігається на території очисних споруд ЛМКП «Львівводоканал».

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Брюховичах згорів будинок подвір’я якого вимощено старовинною базальтовою бруківкою. На кадрах гасіння пожежі, які опублікувало ДСНС України у Львівській області, вогнеборці розмотували пожежні рукави на подвір’ї будинку, яке вимощене бруківкою, що дуже схожа на чорну автентичну базальтову бруківку.

Така бруківка з’явилася на вулицях Львова в часи Австрійської імперії. Зараз її вважають безцінною, бо вона видобувалась у кар’єрах Альп, які давно закриті.

Попри запевнення чиновників про зберігання демонтованої бруківки відомі факти її продажу у мережі. Так старовинну львівську бруківку виявили на приватному подвір’ї, власник якої купив її на OLX.

З кожним роком після ремонтів доріг кількість бруківки у Львові меншає. Наприкінці 2017 року активісти звинуватили міського голову Львова Андрія Садового та його поплічників у розкраданні старовинної бруківки. Згодом за цю справу взялась прокуратура.

Натомість у мерії наголошували, що це неможливо та розповіли, де ж ховають демонтовану бруківку зі старих львівських вулиць.

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