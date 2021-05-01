У Брюховичах згорів будинок подвір’я якого вимощено старовинною базальтовою бруківкою?

Львівські вогнеборці ліквідували пожежу в двоповерховому будинку у Брюховичах, який спалахнув по вулиці Бурденка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу у Бруховичах надійшло у п’ятницю, 30 квітня, близько 20.15.

«Займання відбулося в цегляному двоповерховому житловому будинку з мансардою, розміром 10×12 м. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий чорний дим», – йдеться у повідомленні.

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О 20:51 пожежу повністю ліквідували. До ліквідації займання залучалось 22 чоловіки особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Цікаво, що на кадрах гасіння пожежі вогнеборці розмотують пожежні рукави на подвір’ї будинку, яке вимощене бруківкою, що дуже схожа на чорну автентичну базальтову бруківку.

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Така бруківка з’явилася на вулицях Львова в часи Австрійської імперії. Зараз її вважають безцінною, бо вона видобувалась у кар’єрах Альп, які давно закриті.

Раніше Львівський портал повідомляв, що старовинну львівську бруківку виявили на приватному подвір’ї, власник якої купив її на OLX.

Як відомо, з кожним роком після ремонтів доріг кількість бруківки у Львові меншає. Наприкінці 2017 року активісти звинуватили міського голову Львова Андрія Садового та його поплічників у розкраданні старовинної бруківки. Згодом за цю справу взялась прокуратура, а в мерії своєю чергою розповіли, де ж ховають бруківку зі старих львівських вулиць.