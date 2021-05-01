ОСТАННІ НОВИНИ

У Брюховичах згорів будинок подвір’я якого вимощено старовинною базальтовою бруківкою?

Андрій Котенський

|

Львівські вогнеборці ліквідували пожежу в двоповерховому будинку у Брюховичах, який спалахнув по вулиці Бурденка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу у Бруховичах надійшло у п’ятницю, 30 квітня, близько 20.15.

«Займання відбулося в цегляному двоповерховому житловому будинку з мансардою, розміром 10×12 м. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий чорний дим», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

О 20:51 пожежу повністю ліквідували. До ліквідації займання залучалось 22 чоловіки особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Цікаво, що на кадрах гасіння пожежі вогнеборці розмотують пожежні рукави на подвір’ї будинку, яке вимощене бруківкою, що дуже схожа на чорну автентичну базальтову бруківку.

Така бруківка з’явилася на вулицях Львова в часи Австрійської імперії. Зараз її вважають безцінною, бо вона видобувалась у кар’єрах Альп, які давно закриті.

Раніше Львівський портал повідомляв, що старовинну львівську бруківку виявили на приватному подвір’ї, власник якої купив її на OLX.

Як відомо, з кожним роком після ремонтів доріг кількість бруківки у Львові меншає. Наприкінці 2017 року активісти звинуватили міського голову Львова Андрія Садового та його поплічників у розкраданні старовинної бруківки. Згодом за цю справу взялась прокуратура, а в мерії своєю чергою розповіли, де ж ховають бруківку зі старих львівських вулиць.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...