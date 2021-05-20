На Львівщині коронавірус виявили у 283 осіб, ще четверо людей померли

Станом на ранок четверга, 20 травня, на Львівщині зафіксовано 133 944 випадок коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 283 нових хворих, ще 4 людей померли. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1 197 ПЛР-досліджень на коронавірус, з них 283 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 68 львів’ян.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 133 944 особи. Від ускладнень інфекції померло 3 503 людей (+4 за добу). Натомість одужали від коронавірусної інфекції 122 013 особи (+399 за добу).

У розрізі районів минулої доби нових хворих виявили:

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Дрогобицький: 22

Золочівський: 37

Львівський: 122 (м. Львів – 68)

Стрийський: 35

Яворівський: 18

Червоноградський: 34

Самбірський: 15

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області вже прогнозує, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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