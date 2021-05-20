ОСТАННІ НОВИНИ

Лікарня швидкої допомоги залишиться без вертолітного майданчику?

Галина Мартинюк

|

У четвер, 20 травня, на сесії Львівської міської ради депутати не підтримали надання коштів на вертолітний майданчик, який мають облаштували біля лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мова про перший вертолітний майданчик для термінової госпіталізації хворих у важких станах, який мають збудувати біля найбільшої лікарні інтенсивного лікування у Львівській області – лікарні швидкої допомоги Львова.

«Єдина лікарня, яка в Україні може приймати ургентних хворих, використовуючи авіацію і маючи стоянку – це лікарня швидкої допомоги. Чому ми проти, щоб підняти можливість врятувати життя людей ще на один рівень? Дебати на цю тему виглядають некоректно, бо мова йде про здоров`я людини», – обурився мер Львова Андрій Садовий.

Реклама партнерів

Попри те депутати не підтримали такої ініціативи коштом громади міста.

Як раніше повідомляв Львівський портал, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівні умови для зведення вертолітного майданчика на території лікарні швидкої допомоги на вул. І. Миколайчука, 9.

На вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги Львова потрібно понад 19 млн грн.

Зауважимо, що торік лікарня швидкої медичної допомоги взялась облаштовувати вертолітній майданчик, аби оперативно транспортовувати хворих. Для цього лікарня отримала всі погодження від міста. На ці роботи із бюджету Львова дали 5 млн грн.

9 квітня 2021 року вперше в Україні вертоліт авіамедичної служби Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф доставив пацієнтку до лікарні швидкої допомоги у Львові.

Гвинтокрил наразі сідає біля лікарні, на необлаштованому для цього місці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову
Вероніка РОЙ
«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-вир...

Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...