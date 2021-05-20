Лікарня швидкої допомоги залишиться без вертолітного майданчику?

У четвер, 20 травня, на сесії Львівської міської ради депутати не підтримали надання коштів на вертолітний майданчик, який мають облаштували біля лікарні швидкої медичної допомоги Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мова про перший вертолітний майданчик для термінової госпіталізації хворих у важких станах, який мають збудувати біля найбільшої лікарні інтенсивного лікування у Львівській області – лікарні швидкої допомоги Львова.

«Єдина лікарня, яка в Україні може приймати ургентних хворих, використовуючи авіацію і маючи стоянку – це лікарня швидкої допомоги. Чому ми проти, щоб підняти можливість врятувати життя людей ще на один рівень? Дебати на цю тему виглядають некоректно, бо мова йде про здоров`я людини», – обурився мер Львова Андрій Садовий.

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Попри те депутати не підтримали такої ініціативи коштом громади міста.

Як раніше повідомляв Львівський портал, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівні умови для зведення вертолітного майданчика на території лікарні швидкої допомоги на вул. І. Миколайчука, 9.

На вертолітний майданчик у лікарні швидкої допомоги Львова потрібно понад 19 млн грн.

Зауважимо, що торік лікарня швидкої медичної допомоги взялась облаштовувати вертолітній майданчик, аби оперативно транспортовувати хворих. Для цього лікарня отримала всі погодження від міста. На ці роботи із бюджету Львова дали 5 млн грн.

9 квітня 2021 року вперше в Україні вертоліт авіамедичної служби Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф доставив пацієнтку до лікарні швидкої допомоги у Львові.

Гвинтокрил наразі сідає біля лікарні, на необлаштованому для цього місці.

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