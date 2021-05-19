«Товари з іноземним перекладом не купую». Як львів’янка бореться з брендами за українську мову

Нині на прилавках магазинів, що переповнені різними товарами, засилля імпортної продукції з маркуванням мовою країни-виробника та ще кількома іноземними. Більшість покупців сприймають таку продукцію як звичні речі та навіть не звертають на це уваги.

Проте з цим зовсім не погоджується 27-річна львів’янка Анастасія Чайківська. Дівчина близько трьох років не купує товари, перекладені російською мовою, та майже рік бореться з відомими брендами за українську мову.

«Продукція з російським перекладом – це неповага до українського споживача»

27-річна Анастасія Чайківська близько трьох років тому відмовилася купувати товари з російським перекладом. На переконання дівчини, під час тривалої російсько-української війни надавати продукцію з російським перекладом – це неповага до українського споживача.

«Я також дуже давно звертаю увагу на український переклад. Вважаю, що український переклад – це повага до мене як до споживача та українського ринку загалом. Я намагаюсь купувати товари з українським перекладом, а якщо таких не можу знайти, то, як альтернативу, розглядаю переклад англійською, оскільки вона вважається міжнародною мовою. Товарів з російськими написами не купую принципово, бо у нас тривалий час війна з Росією, тому надавати продукцію з російським перекладом – це неповага до українського споживача», – пояснює Анастасія Чайківська.

Близько року тому дівчина звернулася до відомого львівського громадського активіста, що виступає за маркування товарів українською мовою Святослава Літинського , аби теж допомогти у боротьбі за українську мову. Він порадив почати з написання листів відомим імпортерам.

Як виявилося, саме з імпортними товарами нині є чимало проблем. До прикладу, багато засобів гігієни, що продають у наших магазинах, банально не мають перекладу українською мовою.

«Торік наприкінці вересня я звернулася до Святослава Літинського. Хотіла йому допомогти у боротьбі за українську мову. Він мені відповів, що зараз було б актуально розіслати листи компаніям-імпортерам, які виробляють продукцію гігієни. З цим є дійсно проблема. Виробники шампунів, гелів для душу, зубних паст не мають перекладу українською мовою», – каже львів’янка.

«Для одних країн можуть локалізувати продукт, а для України – ні»

Майже за рік Анастасія Чайківська написала десятки листів-звернень імпортерам відомих брендів з проханням маркувати товар українською мовою. Серед них – такі компанії: Nivea, Rexona, Procter & Gamble, компанія, що імпортує шампуні Head and Shoulders, Libresse, та інші.

«Ми звертаємося до компаній у формі звернення, прохання. Чому? Тому що впринципі вони виконують законодавство. Позаду дрібним шрифтом є вся необхідна інформація вказана. Ми ж пропонуємо товар повністю перекласти українською. Ми пояснюємо, чому це важливо, що наявність українського перекладу могла б позитивно вплинути на обсяги продажу та імідж компанії, стати гарним прикладом для інших брендів. Більшість компаній відповідають, що вони вказують ту інформацію, яку вимагає законодавство України. Відповідь, наприклад, Nivea така, що вони «намагаються вплинути на цю ситуацію і наразі розпочали пошук можливостей для переходу частини продукції повністю на українську мову». Вони мені відповіли у листопаді. Це дає мені можливість через рік від їхньої відповіді ще раз написати та спитати, чи відбулися якісь зміни», – зазначає львів’янка.

Анастасія Чайківська каже, що більшість відомих компаній не беруться перекладати товари українською мовою, аргументуючи це браком коштів. Разом з тим дівчина зазначає, що у багатьох інших країнах продукція тих же компаній має локальний переклад.

«Цікавий факт локалізації. Наприклад, у Туреччині в магазинах шампуні Head and Shoulders мали турецький переклад ще кілька років тому. Це мене дуже здивувало. Адже виходить, що для Туреччини вони мають кошти, щоб локалізувати цей продукт, а для України – не мають. Як виявилося, це не лише в Туреччині. В багатьох інших країнах Head and Shoulders має локальний переклад. І це країни, де населення значно менше, ніж Україна. Корисно мати інформацію щодо наявності локального перекладу продукту закордоном, аби порівняти з Україною, і потім зауважити у листі-зверненні. Ви не просто просите про локальний переклад, а напряму питаєте виробника, чому низка країн мають переклад, а у нашій – немає. Це дійсно мотивує виробника звернути увагу на ваше звернення», – зауважує Анастасія Чайківська.

Head and Shoulders тепер українською

13 травня Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook розмістив фото шампуню Head and Shoulders з перекладом українською. Хоча раніше на лицьовій стороні були етикетки іноземною мовою.

Анастасія Чайківська зверталася у Procter & Gamble – компанію, що імпортує шампуні Head and Shoulders, з проханням перекласти товар українською мовою.

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На її думку, те, що імпортер таки вирішив перекласти етикетки шампунів українською мовою – це спільне зусилля. Її звернення могло стати одним з факторів, що вплинули на рішення про локалізацію продукції.

«Мабуть, не одна я туди зверталася. Така компанія навряд може прийняти рішення локалізації продукту виключно через одне звернення споживача. Але, якщо таких звернень надходить безліч, тоді компанія реагує. Безумовно мені приємно, що це сталося», – зауважує дівчина.

«Кожен львів’янин може вимагати, аби продукцію перекладали українською мовою»

Анастасія Чайківська зауважує, що кожен може вимагати товари з українським перекладом. Якщо ж Вам не подобається маркування іноземною мовою, то і Ви можете звернутися до імпортера з листом-зверненням про локалізацію продукції на українському ринку.

«Все, що потрібно – знайти адресу імпортера. Вона вказана позаду на кожній продукції. Є закон України «Про звернення громадян», де вказана необхідна інформація, яка повинна бути у цьому зверненні. Протягом місяця виробник повинен надати відповідь. Якщо людина відправляє офіційне звернення, то вона має право вимагати відповідь. Саме ваш лист може посприяти появі ще одного українського перекладу», – зазначає львів’янка.

Зображення: Facebook-сторінки Анастасії Чайківської та Святослава Літинського