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Львівщина очікує наступні партії вакцин Pfizer та CoronaVac

Ольга Денисяка

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Найближчим часом Львівщина очікує нові партії вакцин Pfizer та CoronaVac. Область отримає близько 16-17 тисяч доз кожної вакцини. Про це заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк повідомила під час брифінгу 18 травня, передає Львівський портал.

«Вже готова уся супровідна документація, відповідно найближчим часом ми чекаємо на поставку вакцин Pfizer та Coronavac. Партії будуть приблизно однакові – по 16-17 тисяч доз. Хочу запевнити, що мешканці області отримають другу дозу вакцини вчасно, оскільки ми маємо збережені дози спеціально для другого етапу імунізації», – зазначила Ірина Шурпяк.

Вона зауважила, що завдяки поставці цих партій на Львівщині пришвидшать темпи вакцинації. Відтак в області посилять роботу мобільних бригад, які роблять щеплення, а також організують додаткові пункти імунізації. Окрім того, на Львівщині готуються до страту вакцинації  у вихідні дні усіх охочих, що зареєстровані в додатку «Дія».

За словами посадовиці, майже 69 тисяч мешканців Львіщини щепили від коронавірусу, з них близько тисячі вже отримали другу дозу.

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Вакцинація на Львівщині стартувала 25 лютого. Згідно з даними РНБО, за цей час в області вакцинували 68 572 осіб. Зокрема, вакциною Astra Zeneca зробили 61 571 тисяч щеплень, CoronaVac –  4651 тисячі ін’єкцій, Pfizer – 2305 щеплень.

Нагадаємо, всі щеплення роблять безкоштовно спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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