ОСТАННІ НОВИНИ

Противники covid-вакцинації вийшли на протест під собор святого Юра

Наталя Дуляба

|

У суботу, 15 травня, біля собору святого Юра у Львові кілька десятків людей прийшли на протест проти covid-вакцинації. Всі вони не дотримувались дистанції та не мали масок. Про це пише 24 канал.

На акцію протесту зібрались люди різного віку, в тому числі й діти. Вони тримали в руках плакати з написами «Права людини», український стяг та скандували «Ми – люди чи хто? Люди!».

Усі присутні були без масок і не дотримувалися дистанції. Дехто з протестувальників навіть обурився, коли інший мітингувальник одягнув маску.

Реклама партнерів

Львівський портал повідомляв, що щеплення проти коронавірусу зробили вже понад 67 тисяч мешканців Львівщини.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

Загалом у черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

Додамо, що на території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: 24 канал

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Врятувати приреченого
Наталя ДУЛЯБА
Врятувати приреченого

14 травня Україна вперше на державному рівні вшановує пам’ять своїх громадян, які рятували євреїв під час II Світової ві...

Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...