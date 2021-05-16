Противники covid-вакцинації вийшли на протест під собор святого Юра

У суботу, 15 травня, біля собору святого Юра у Львові кілька десятків людей прийшли на протест проти covid-вакцинації. Всі вони не дотримувались дистанції та не мали масок. Про це пише 24 канал.

На акцію протесту зібрались люди різного віку, в тому числі й діти. Вони тримали в руках плакати з написами «Права людини», український стяг та скандували «Ми – люди чи хто? Люди!».

Усі присутні були без масок і не дотримувалися дистанції. Дехто з протестувальників навіть обурився, коли інший мітингувальник одягнув маску.

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Львівський портал повідомляв, що щеплення проти коронавірусу зробили вже понад 67 тисяч мешканців Львівщини.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

Загалом у черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

Додамо, що на території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: 24 канал