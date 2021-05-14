В Україні – 7,5 тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 14 травня, виявили 7 562 нові випадки COVID-19. Водночас 15 958 пацієнтів одужали, а 287 – померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в МОЗ.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 143 448 випадків коронавірусу, з них 1 832 601 людини одужали та 47 620 померли від ускладнень.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Лабораторії за вчора зробили 79 452 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118.

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Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;

Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;

Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;

Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;

Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;

Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;

Закарпатська – 105 випадків/ 1 337 щеплень;

Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;

Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;

Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;

Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;

Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;

Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;

Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;

Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;

Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;

Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;

Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;

Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;

Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;

Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;

Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;

Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;

Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;

Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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