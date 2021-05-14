Ляшко заявив, що українці недостатньо займаються спортом

Заняття спортом допомагає уникнути неприємних наслідків під час COVID-19 та допомагає відновитися після хвороби. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, щоб підтримувати здорову форму, потрібно займатися спортом 2,5 години на тиждень. Проте більшість українців не займається спортом у вільний час, а 10 % зовсім не дотримується таких рекомендацій. Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 14 травня, передає УП.

За його словами, до початку пандемії рівень фізичної активності в Україні був високим. При цьому 150 хвилин спорту на тиждень з високою ймовірністю допоможуть уникнути негативних наслідків після коронавірусної хвороби.

«Лише 10% українців не дотримувались рекомендації ВООЗ щодо принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності щотижня. Водночас більшість населення 60% не займалися фізичною активністю у вільний час. І зі збільшення віку ця тенденція наростає. У віковій групі старше 60 років цей показник досягає 92%», – розповів Ляшко.

Санітарний лікар додав, що саме у цій віковій групі фіксується найбільша кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби в Україні. Крім того, багато дорослих українців проводять свій день у сидячому положенні, що також впливає на їхню фізичну форму.

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«Дуже поширеною була і є малорухлива поведінка. Дорослі особи щодня проводять у сидячому або напівлежачому положенні 4-6 години у міській місцевості та 3,5 години у сільській», – розповів Ляшко.

Занепокоює також зниження фізичної активності дітей. За останні 7 років цей показник знизився на 17%. Загалом малорухливий спосіб життя притаманний 76% сучасних підлітків.

«У середньому сучасний учень 5-9 класів проводить у положенні сидячи або лежачи, не враховуючи нічний сон, 10 годин на добу», – наголошує санітарний лікар.

За його словами, це призводить до порушень здоров’я. Зокрема розвиток захворювань при низькому рівні рухової активності підвищується на 20%.

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