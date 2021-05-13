За добу на Львівщині гасили 24 пожежі сухої трави. Є постраждалі

Протягом минулої доби, 12 травня, вогнеборці ліквідували 24 пожежі сухостою на Львівщині. Внаслідок однієї з пожеж 52-річний чоловік отримав опіки та був госпіталізований. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Так, за добу рятувальники ліквідували 24 займання сухої трави та чагарнику у Дрогобицькому, Червоноградському, Львівському, Самбірському та Золочівському районах. Вогнем знищено 1,4 га.

Попри застереження мешканці області продовжують спалювати суху рослинність та сміття як на присадибних ділянках, так і в полі.

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12 травня о 16:43 надзвичайники отримали повідомлення про пожежу в с. Вовків (Солонківська ТГ) на відкритій території. Вогонь знищив суху траву та чагарник на площі 300 кв. м. Пожежу повністю ліквідовано о 17:32.

Внаслідок пожежі чоловік 1969 року народження через необережне поводження з вогнем отримав опіки ІІ-го ступеня нижніх кінцівок, обличчя та тулуба, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Зауважимо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили ще 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 11 квітня надзвичайники ліквідували 120 займань сухостою.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи палії наразі оплатили тільки на 20%.

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