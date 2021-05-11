За добу на Львівщині рятувальники погасили 16 пожеж сухостою

Упродовж понеділка, 10 травня, надзвичайники на Львівщині ліквідували 16 пожеж сухої трави. Самовільне спалювання мешканцями рослинності та сміття знищило більше гектара землі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Вогнеборці боролись із пожежами сухої трави у Яворівському, Дрогобицькому, Львівському, Червоноградському та Самбірському районах. 16 пожеж, які знищили 1,12 га землі, зафіксували як на присадибних ділянках, так і в полі.

Рятувальники застерігають, що при спалюванні трави на присадибних ділянках вздовж доріг, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, ліси і більше того навіть на житлові будинки.

Так само спалювання на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, дим і вогонь здатні спричинити замикання ліній електропередач. Це становить величезну небезпеку для населених пунктів та промислових об’єктів.

Реклама партнерів

Зауважимо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили ще 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 11 квітня надзвичайники ліквідували 120 займань сухостою.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи палії наразі оплатили тільки на 20%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.