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За добу на Львівщині рятувальники погасили 16 пожеж сухостою

Юлія Осим

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Упродовж понеділка, 10 травня, надзвичайники на Львівщині ліквідували 16 пожеж сухої трави. Самовільне спалювання мешканцями рослинності та сміття знищило більше гектара землі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Вогнеборці боролись із пожежами сухої трави у Яворівському, Дрогобицькому, Львівському, Червоноградському та Самбірському районах. 16 пожеж, які знищили 1,12 га землі, зафіксували як на присадибних ділянках, так і в полі.

Рятувальники застерігають, що при спалюванні трави на присадибних ділянках вздовж доріг, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, ліси і більше того навіть на житлові будинки.

Так само спалювання на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, дим і вогонь здатні спричинити замикання ліній електропередач. Це становить величезну небезпеку для населених пунктів та промислових об’єктів.

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Зауважимо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності є заборонене! Внаслідок пожеж знищується не лише суха рослинність та її залишки, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, руйнується гумус, гинуть ґрунтоутворювальні організми та бактерії. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе – гинуть комахи, молодняк звірів та птахів.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

Палії на Львівщині зазвичай активізовуються, як тільки сходить сніг. Цьогоріч перші пожежі сухостою рятувальники загасили ще 4 березня. При цьому вогнеборцям щодня доводиться гасити від кількох десятків до сотні таких пожеж. Так, наприклад 11 квітня надзвичайники ліквідували 120 займань сухостою.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи палії наразі оплатили тільки на 20%. 

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