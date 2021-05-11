В одному з храмів Львова зберігають близько 30 мощей святих з усього світу

Церкву Пресвятої Богородиці Всецариці ПЦУ, що на вул. Пилипа Орлика, 1 у Львові, називають «місцевим Афоном». У храмі зберігають близько 30 частинок мощей зі святиних місць усього світу. Навіть зафіксовано десятки випадків зцілень та чудодійних явищ серед прихожан, які прибувають до сюди. Про це пише Духовна велич Львова.

Храм збудований у 2008 році без жодного цвяха та названий на честь ікони . Образ є відомим своєю чудотворною силою, тому віряни приклоняються з проханнями зцілення, особливо з онкологічними захворюваннями.

Щочетверга у церкві служать акафіст перед іконою Пресвятої Богородиці Всецариці. Зазвичай прихожани звертаються до неї з проблемами зі здоров’ям. Нерідко приходять подружжя, що планують довгоочікувану вагітність. За словами настоятеля храму, отця Володимира Бачинського, є чимало випадків, коли віра й молитви допомогли таким парам стати омріяними батьками.

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Загалом у храмі знаходиться майже 30 частинок мощей угодників Божих та святих речей, привезених зі всього світу. Частинки святих зберігають в іконах чи в мощовиках. Більшість мощей зібрав саме отець Володимир, відколи став настоятелем храму. Він привіз унікальні святі частинки із земель Афону та Єрусалиму. Деякі з них були подаровані, зокрема, це мощі святої Варвари, вручені патріархом Філаретом, владикою Олександром Драбинком та іншими.

Також тут зібрані частинки мощей великих святих – Миколая Чудотворця, цілителя й великомученика Пантелеймона, Димитрійя, Кипріяна, Преподобного Меркурія, Костянтина і Єлени Рівноапостольної (матері царя Костянтина).

У мощовику у вигляді стопи зберігають частинку Божої Матері та святого Андрія Первозванного, який є основоположником української церкви.

Також збережені мощі святого Спиридона, який опікується безхатченками й тими, що мають труднощі з житлом. Існує повір’я, що святий після смерті раз у рік ходить по землі у своєму тілі. А на місці, де сховані його мощі – острові Корфу – щороку пара взуття святого змінюється на іншу.

У храмі розміщені мощі вифлеємського немовля, якого убив Ірод, камінь з гори Тавор, де відбулося Преображення Господнє, та земля з Голгофи, у яку потрапили частинки животворного хреста. Також там перебуває унікальна свята реліквія – листя з куща неопалимої купини, з якої Господь з’явився Мойсеєві. Лист вміщений в ікону Божої Матері, написану на папірусі, та освячений на мощах святої Катерини на горі Синай, у Єгипті.

Окрім мощей, серед святинь у церкві знаходяться також унікальні образи. Це ікона Ісуса Христа у терновому вінку, привезена зі святої землі. Це єдине зображення Христа із заплющеними очима.

«Кожна частинка мощей має свою силу та вагомість. Якби людина мала бодай малу віру, вона би могла зробити те, що, здавалось, їй не під силу. Лише завдяки вірі та молитві люди, що приклоняються мощам, зціляються від недуг й отримують те, про що просять», – зазначив настоятель храму отець Володимир.

Кожен охочий може прийти та звернутися до святих у своїх проханнях. Храм Пресвятої Богородиці Всецариці розташований на вулиці Пилипа Орлика, 1, що неподалік Львівської міської дитячої клінічної лікарні та Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Фото Духовна велич Львова

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