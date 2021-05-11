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П’яний мешканець Самбірщини забив свого кошеня. Відкрито кримінал

Наталя Дуляба

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На Самбірщині судитимуть 42-річного чоловіка, який, будучи напідпитку, забив своє кошеня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався ще 16 квітня в одному зі сіл Самбірського району. Про інцидент правоохоронці довідалися від сестри кривдника.

Встановлено, що 42-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, умисно завдав 5-місячному коту тілесні ушкодження, внаслідок чого тварина померла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту, або до трьох років обмеження волі.

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Наразі триває слідство.

Нагадаємо, поліція неодноразово фіксує випадки жорстокого поводження з тваринами на Львівщині. Так, на Самбірщині чоловік лопатою забив до смерті собаку, у Самборі чоловік стріляв у пса з рушниці.

Тим часом житель Новояворівська волік собаку своїм автомобілем, а в селі неподалік Червонограда мешканець застрелив із рушниці песика свого сусіда.

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