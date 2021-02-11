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У центрі Самбора чоловік із рушниці стріляв у собаку

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали 55-річного самбірчанина, який, стріляючи з рушниці зі свого вікна, поранив собаку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент стався у середу, 10 лютого, у центрі Самбора. Небайдужа місцева мешканка поскаржилась у поліцію на те, що невідомі стріляють у собаку з вікна однієї з квартир на площі Ринок.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що постріли були здійснені з пневматичної зброї. А стріляв у чотирилапого 55-річний самбірчанин із гвинтівки марки Hatsan.

Зброю у правопорушника вилучили, зараз вирішується питання про притягнення чоловіка до передбаченої законом відповідальності.

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Самому ж собаці надали необхідну допомогу у ветеринарній клініці, після чого його відпустили.

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