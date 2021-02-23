На Самбірщині чоловік до смерті забив собаку лопатою

У Самбріському районі Львівщини 50-річний чоловік забив до смерті собаку своєї сусідки сусідки. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 22 лютого близько 11:00 год. до поліції звернулася 51-річна мешканка одного з сіл Самбірського району, яка повідомила, що сусід вбив її собаку породи «лайка».

Як встановили правоохоронці, до правопорушення причетний 50-річний мешканець цього ж села, який проживає по сусідству.

«Напередодні, 21 лютого, чоловік завдав собаці, що забіг на його подвір, удари дерев’яною лопатою для снігу кустарного виробництва, що призвело до загибелі тварини. Труп собаки вилучено та скеровано на експертизу», – йдеться в повідомленні.

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За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на термін до шести місяців, або обмеження волі на термін до трьох років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

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