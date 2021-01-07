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На Львівщині чоловік волік автомобілем собаку. Зловмиснику світить до трьох років тюрми

Андрій Котенський

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На Львівщині поліцейські встановили зловмисника, який керував автомобілем з прив’язаним до фаркопу собакою. За фактом жорстокого поводження з твариною дізнавачі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Правоохоронці вдячні небайдужій жінці, котра, побачивши факт жорстокого поводження з твариною, не пройшла повз, а зробила усе щоб припинити злочин та привернула до події увагу громадськості. Також поліцейські вдячні мешканцям, котрі допомогли встановити особу зловмисника.

Як стало відомо, 6 січня, співробітники Яворівського відділу поліції виявили публікацію про те, що невідомий чоловік керував автомобілем «Опель», до фаркопу якого був прив’язаний собака. У публікації було вказано, що подія сталась на автодорозі між селами Старичі та Шкло, при цьому тварина була травмована.

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Встановлено, що до жорстокого поводження з твариною причетний 53-річний житель Новояворівська.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, за жорстоке поводження з тваринами, що загрожує 53-річному жителю Новояворівська – до трьох років обмеження волі.

Собаці надано медичну допомогу, загрози його життю немає.

Проводиться досудове розслідування.

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