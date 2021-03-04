На Львівщині чоловік убив собак односельчанина: йому загрожує до 8 років в'язниці

Мешканцю Червоноградського району загрожує до 8 років ув’язнення за вбивство двох собак. Зловмиснику повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ще у грудні минулого року 59-річний житель села Карів, перебуваючи на території свого огородженого двору, з мисливської рушниці чотири рази вистрелив у собак свого односельчанина. При чому вони бігали на пасовищі і не загрожували людям. У результаті ротвейлер та алабай отримали вогнепальні поранення, від яких один пес загинув на місці, а інший – на наступний день.

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Зловмиснику повідомили про підозру за жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі двох собак, за ч.2 ст.299 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше Львівський портал писав, що на Самбірщині чоловік лопатою забив до смерті собаку.

Також у Самборі чоловік стріляв з рушниці у собаку.

У Яворівському районі чоловік автомобілем волік собаку.

Фото прокуратури Львівщини

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