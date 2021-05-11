Львів’янин домігся скасування регіональної мови у двох райцентрах Закарпаття

У Виноградові й Берегові, що у Закарпатській області, скасували статус угорської мови як регіональної. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив відомий захисник української мови, львів’янин Святослав Літинський.

Він зазначив, що для скасування регіональної мови у двох райцентрах Закарпаття знадобилося більше десятка судових засідань та три суди апеляційної інстанції.

«У Виноградово і Берегово скасовані регіональні мови. Подія радісна і водночас сумна. А сумна вона тому, що мені знадобилося два роки судів, аби Закарпатська обласна прокуратура зробила хоч якісь кроки до скасування цих рішень, а в результаті навіть не приклалася до цього», – написав Святослав Літинський.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що Літинський домігся в суді паспорта без сторінки російською мовою. Після цього львівський активіст отримав перший в Україні паспорт, заповнений лише державною мовою. Також молодий львів’янин виграв суд у Авакова. Згодом борець за права українців в Україні домігся української клавіатури на ноутбуках Hewlett Packard, а також української мови у мультимедійних системах Volkswagen.

За його ж позовом Нацполіції і МВС заборонили публікувати інформацію без української мови. Також завдяки йому стало відомо, що мережа супермаркетів «Алло» відмовляється українізовуватись. У інтерв’ю Львівському порталу: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський», він розповів, що BMW, Audi, «АЛЛО», VARUS та Sport Life також противники української мови в Україні.