За добу коронавірус забрав життя ще 193 українців

Станом на ранок неділі, 9 травня, в Україні зафіксовано 5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 244 дитини та 57 медпрацівників. Ще 193 людини померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу із коронавірусом госпіталізовано до лікарні 2 599 осіб, ще 193 людини померло від наслідків захворювання. Водночас здолали недугу – 9 181 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 119 510 осіб; одужало – 1 759 751 особа та зафіксовано 46 393 летальних випадків.

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Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Дніпропетровській, Донецькій, та Харківській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень; Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень; Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень; м. Київ – 255 випадків/ 360 щеплень; Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень; Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень; Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень; Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення; Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень; Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень; Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень; Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень; Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення; Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень; Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень; Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень; Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення; Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень; Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення; Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень; Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення; Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень; Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень; Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень; Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 8 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 людей. За вчора встигли вакцинувати лише 4 843 людини.

Загалом від початку вакцинації щеплення отримало 862 641 українець.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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