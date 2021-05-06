В Україні COVID-19 підтвердили ще у понад шести тисяч осіб

Станом на ранок четверга, 6 травня, в Україні лабораторно підтвердили 6 038 нових випадків COVID-19. Померли 374 українці, тоді як одужали 14 351 хворий. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 097 024 людини. Протягом середи, 5 травня, діагноз встановили ще 6 038 новим хворим, серед них 113 медиків та 271 дитина. Одужали за останню добу 14 351 пацієнтів.

Також від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 374 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у м. Київ (+622), Донецькій (+599), Харківській (+544), Дніпропетровській (+543) та Рівненській (+403) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 45 451 людина (+374 особа за добу). Одужали 1 711 709 українців (+14 351 осіб за добу).

Також минулої доби, 5 травня, в Україні щеплено проти коронавірусу 24 494 людини. Загалом щеплення вже отримали 783 812 осіб.

Коронавірус за останню добу виявили у:

м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;

Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;

Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;

Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;

Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;

Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;

Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;

Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;

Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;

Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;

Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;

Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;

Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;

Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;

Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;

Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;

Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;

Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;

Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;

Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;

Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;

Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, оскількизахворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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