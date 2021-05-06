На Львівщині – 166 нових випадків коронавірусу, ще 32 людей померли

Станом на ранок четверга, 6 травня, на Львівщині виявили 166 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 542 людини, ще 32 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Так, коронавірусом на Львівщині заразилися вже 130 580 людей.

Протягом середи, 5 травня, лабораторні центри провели 1 459 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 166, тобто 11% від усіх зроблених тестувань. Серед нових хворих – 37 львів’ян.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 3 329 людей (+32 за добу). Побороти недугу зуміли 105 726 пацієнтів (+542 за добу).

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У розрізі районів:

Львівський: 64 (м. Львів – 37)

64 (м. Львів – 37) Яворівський: 54

54 Червоноградський: 22

22 Самбірський: 13

13 Дрогобицький: 9

9 Стрийський: 3

3 Золочівський: 1

Зауважимо, що за попередню добу на Львівщині виявили рекордно низьку кількість інфікованих – лише 48 випадків. За попередню добу, 3 травня, на Львівщині теж виявили мало нових хворих – лише 55, а на сам Великдень, 2 травня, – 94 хворих.

Нагадаємо, що на Великодні свята Львівщина стала однією з областей-аутсайдерів, де не робили щеплень проти Covid-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що у МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

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