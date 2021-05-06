У Самборі чадним газом отруїлися п'ятеро осіб, серед них – двоє дітей

5 травня у Самборі сталося два випадки отруєння чадним газом. П’ятеро осіб, з яких двоє дітей, були госпіталізовані у важкому та середньому ступенях важкості. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.
Учора близько 5:40 ранку чадним газом отруїлися двоє мешканців Самбора. Подія сталася у квартирі будинку по вул. Братів Бережницьких, 1. Зокрема, постраждали один дорослий та дитина 2014 року народження. Їх у станах важкого та середнього ступеня важкості госпіталізували у Самбірську ЦРЛ.
Наразі обставини події встановлюються.
Ще один випадок стався близько 17:47. У квартирі будинку по вул. Шевченка, 23, отруїлись чадним газом троє осіб, серед яких дитина 2016 року народження. Усіх доставлено до Самбірської ЦРЛ.
Квартира обладнана ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово перекрили подачу газу до квартири.
Нагадаємо, ще один випадок отруєння чадним газом стався минулої доби у Львові. Там постраждали троє осіб, яких також доставли до медзакладу.
На Львівщині жертвами чадного газу на Львівщині стали вже 114 людей. Із такими темпами отруєнь чадним газом лише за чотири місяці 2021-го Львівщина вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців області.
Зазначимо, що лише у січні цього року жертв чадного газу на Львівщині було аж 44, в тому числі 17 дітей. Саме цього місяця Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом: за один день до лікарень потрапили відразу 13 людей. Тим часом в області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.
Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.
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Юлія Осим