У Самборі чадним газом отруїлися п'ятеро осіб, серед них – двоє дітей

5 травня у Самборі сталося два випадки отруєння чадним газом. П’ятеро осіб, з яких двоє дітей, були госпіталізовані у важкому та середньому ступенях важкості. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Учора близько 5:40 ранку чадним газом отруїлися двоє мешканців Самбора. Подія сталася у квартирі будинку по вул. Братів Бережницьких, 1. Зокрема, постраждали один дорослий та дитина 2014 року народження. Їх у станах важкого та середнього ступеня важкості госпіталізували у Самбірську ЦРЛ.

Наразі обставини події встановлюються.

Ще один випадок стався близько 17:47. У квартирі будинку по вул. Шевченка, 23, отруїлись чадним газом троє осіб, серед яких дитина 2016 року народження. Усіх доставлено до Самбірської ЦРЛ.

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Квартира обладнана ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово перекрили подачу газу до квартири.

Нагадаємо, ще один випадок отруєння чадним газом стався минулої доби у Львові. Там постраждали троє осіб, яких також доставли до медзакладу.