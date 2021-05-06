ОСТАННІ НОВИНИ

У Самборі чадним газом отруїлися п'ятеро осіб, серед них – двоє дітей

Юлія Осим

|

5 травня у Самборі сталося два випадки отруєння чадним газом. П’ятеро осіб, з яких двоє дітей, були госпіталізовані у важкому та середньому ступенях важкості. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Учора близько 5:40 ранку чадним газом отруїлися двоє мешканців Самбора. Подія сталася у квартирі будинку по вул. Братів Бережницьких, 1. Зокрема, постраждали один дорослий та дитина 2014 року народження. Їх у станах важкого та середнього ступеня важкості госпіталізували у Самбірську ЦРЛ.

Наразі обставини події встановлюються.

Ще один випадок стався близько 17:47. У квартирі будинку по вул. Шевченка, 23, отруїлись чадним газом троє осіб, серед яких  дитина 2016 року народження. Усіх доставлено до Самбірської ЦРЛ.

Реклама партнерів

Квартира обладнана ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово перекрили подачу газу до квартири.

Нагадаємо, ще один випадок отруєння чадним газом стався минулої доби у Львові. Там постраждали троє осіб, яких також доставли до медзакладу.

На Львівщині жертвами чадного газу на Львівщині стали вже 114 людей. Із такими темпами отруєнь чадним газом лише за чотири місяці 2021-го Львівщина вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців області.

Зазначимо, що лише у січні цього року  жертв чадного газу на Львівщині було аж 44, в тому числі 17 дітей. Саме цього місяця Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом: за один день до лікарень потрапили відразу 13 людей. Тим часом в області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?
Вероніка РОЙ
Крематорій у Львові: місія (не) здійсненна?

Про побудову крематорію у Львові говорять вже не перший рік. Хоча більшість львів’ян, посадовців та депутатів вважають й...

Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради
Юлія ОСИМ
Поціновувачі годинників і нерухомості. ТОП-5 найзаможніших депутатів Львівської облради

Влада не для бідних. Яскравим підтвердженням цього явища став аналіз декларацій 84 обранців Львівської обласної ради. Зв...

Де провести травневі вихідні на Львівщині
Наталя ПІДГІРНА
Де провести травневі вихідні на Львівщині

Для вдалих вихідних потрібно небагато – вдала компанія, гарний настрій та правильний маршрут. Зважаючи на час пандемії і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...