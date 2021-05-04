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Жертвами чадного газу на Львівщині стали вже 114 людей

Наталя Дуляба

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Протягом чотирьох місяців 2021 року чадним газом отруїлися 114 мешканців Львівщини. Цей показник уже є більшим, аніж за весь 2020 рік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, станом на початок травня внаслідок отруєнь чадним газом на Львівщині постраждали вже 114 людей, серед них 48 дітей. Тобто в середньому щодня чадним газом труїться бодай одна особа.

Щодо летальних випадків, то з початку року чадний газ забрав життя 8 жителів Львівщини, в тому числі й двох дітей.

Із такими темпами отруєнь чадним газом лише за чотири місяці 2021-го Львівщина вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців області.

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Зазначимо, що лише у січні цього року  жертв чадного газу на Львівщині було аж 44, в тому числі 17 дітей. Саме цього місяця Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом: за один день до лікарень потрапили відразу 13 людей. Тим часом в області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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