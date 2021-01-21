За рік чадний газ відправив у лікарню 112 мешканців Львівщини

Протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Торік в області зафіксували 46 випадків отруєння чадним газом. Загалом до лікарні потрапили 112 людей, в тому числі й 50 дітей. Ще троє осіб загинули.

Левова частка отруєнь припала саме на Львів. Станом на грудень 2020 року тут внаслідок отруєння чадним газом постраждала сотня людей.

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Станом на четвер, 21 січня, на території Львівщини чадним газом отруїлись 24 людини, семеро із них – діти. Ще троє осіб загинули, в тому числі одна дитина.

Нагадаємо, нещодавно на Яворівщині насмерть вчаділи 29-річна жінка і її 3-річний син. А ввечері 20 січня смертельний випадок, спричинений чадним газом, стався на Пустомитівщині. Тут загинув 55-річний чоловік, ще двоє осіб потрапили в лікарню.

Щоб не отруїтися чадним газом, подбайте, аби в приміщенні завжди був притік свіжого повітря! Його можна забезпечити через вікно, двері та через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Там, де встановлені тобто газові котли чи колонки, комин також має бути чистим. І в жодному випадку в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів.

Втім найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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