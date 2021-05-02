За добу на Львівщині вакцинували від covid 20 людей

Протягом суботи в Україні вакцинували проти Covid ще 2,6 тисячі осіб. Зокрема, на Львівщині зробили 20 щеплень. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

За даними МОЗ, в Україні вже щепили 754 926 людей, з них отримали 1 дозу – 754 924 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб.

Впродовж доби 1 травня в Україні 2 661 людина отримала щеплення від COVID-19. Зокрема, на Львівщині щеплення зробли 20 людям.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

Реклама партнерів

м. Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;

Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;

Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;

Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;

Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;

Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;

Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;

Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;

Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;

Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;

Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;

Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;

Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;

Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;

Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;

Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;

Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;

Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;

Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;

Чернігівська область – випадків/ 94 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, на Львівщині станом на кінець квітня щеплення зробили більше 50 тисячам людей.

Всі щеплення роблять безкоштовно спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

Львівська область є однією з лідерів за темпами вакцинації в Україні, хоча нещодавно стало відомо, що через брак вакцини у Львові призупинили робити щеплення викладачам вишів.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.