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Уряд все ж посилить деякі заходи безпеки на свята

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів посилить заходи контролю за дотриманням карантину на великодні і травневі свята. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УП.

«Уряд обіцяв, що не буде посилювати карантин на Великдень та травневі свята. Карантин посилювати не будемо, але посилимо заходи контролю за дотриманням тих обмежень, які вже встановлені. Перш за все йдеться про соціальну дистанцію та масковий режим», – повідомив прем’єр.

Щмигаль не пояснив, як саме цей контроль буде посилений, але зауважив: «Не треба забувати, що травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності і тільки від усіх нас залежить, станеться це чи ні».

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч у Львові на Великодні свята мешканці міста все ж зможуть відвідати церкви. Проте усе має відбуватися тільки на відкритому повітрі та з дотриманням дистанції між вірянами. На освяченні великодніх кошиків необхідно перебувати в масці. Крім цього вірян просять утриматися від поцілунків хрестів, ікон та святинь.

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Людям похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання, бажано максимально виключити відвідування служб. Адже богослужіння можна буде переглянути онлайн. Розклад богослужінь на Великдень у храмах Львова можна переглянути за цим посиланням.

Також львів’ян закликають відмовитись від масових скупчень на Великодні свята та проводити ці дні у вузьких родинних колах.

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