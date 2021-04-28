Великдень у Львові. Розклад богослужінь у храмах

Уже в неділю, 2 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. У катедральних храмах Львова відбуватимуться святкові богослужіння, а також освячення пасок. У Львові святкування відбуватимуться із дотриманням карантинних обмежень.

Львівський портал зібрав розклад богослужінь на Великдень у храмах Львова.

Українська греко-католицька церква

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Архикатедральний собор святого Юра (площа святого Юра, 5)

П’ятниця, 30 квітня

ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ.

𝟵:𝟬𝟬 – Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці.

𝟭𝟰:𝟬𝟬 – молитва за онкологічних хворих.

𝟭𝟱:𝟬𝟬 – акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.

𝟭𝟳:𝟬𝟬 – Єрусалимська Утреня.

Субота, 1 травня

ВЕЛИКА СУБОТА.

𝟵:𝟬𝟬 – божественна літургія св. Василія Великого.

𝟭𝟮:𝟬𝟬 – Благословення пасок та іншої поживи (щопівгодини).

𝟭𝟰:𝟬𝟬 – молитва за онкологічних хворих.

𝟭𝟱:𝟬𝟬 – акафіст до Ісуса Христа в часі пандемії.

𝟮𝟭:𝟯𝟬 – Надгробне. Пасхальна Утреня. Архиєрейська Божественна Літургія (звершує Преосвященний ВОЛОДИМИР, Єпископ-помічник Львівської Архиєпархії).

Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

Велика п’ятниця (суворий піст)

08:00 – Великі Царські Часи, сповідь;

Вечірня з виставленням Плащаниці

17:00 – Єрусалимська Утреня

22:00 – нічні чування, сповідь

00:00 – вечірня з Літургією святого Василія Великого, сповідь

Велика субота

11:00 ​– 21:00 – посвячення пасок (з дотриманням карантинних норм)

Храм Преображення Господа Ісуса Христа (вул. Краківська, 21)

Страсна п’ятниця

9:00 – велика вечірня з виносом Плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

Велика субота

13:00 – вечірня з літургією Василя Великого

З 15:00 до 22:00 – освячення Великоднього кошика

Військовий храм Стрітення Господнього (вул. Батуринська,2)

Велика п’ятниця. Плащаниця

10:00 – вечірня з винесенням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська Утреня

Велика субота

10:00 – вечірня з Літургією св. Василія Великого

12:00 – 20:00 – чин благословення пасок та інших великодніх страв

НЕДІЛЯ. ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ

23:00 – Надгробне. Пасхальна Утреня

00:00 – Св. Літургія. Благословення пасок

8:00 – Св. Літургія. Благословення пасок

10:00 – Св. Літургія. Благословення пасок

12:00 – Св. Літургія. Благословення пасок

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1)

Велика п’ятниця

8:00 – царські часи, вечірня з виставленням плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

Велика субота

8:00 – вечірня з Літургією св. Василія Великого

23:00 – Надгробне і Воскресна утреня

Неділя. Великдень

00:00, 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – Божественна літургія

18:00 – Воскресна вечірня

Церква Святого Йосафата (вул. Замарстинівська, 134)

Велика п’ятниця

08:00 – Великі царські часи, вечірня з виставленням плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

Велика субота

8:00 – вечірня з Літургією св. Василія Великого

З 9:00 до 21:00 – посвячення пасок

21:30 – надгробне, Воскресна утреня, Свята літургія

Храм Різдва святого Івана Хрестителя (м. Винники, вул. Галицька, 61)

Велика п’ятниця

08:00 – Царські часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

Велика субота

08:00 – вечірня з Літургією св. Василія Великого

13:00 – 22:00 – освячення пасок

Храм святої Анни (вул. Городоцька, 32)

Велика п’ятниця

7:30 – Царські часи. Велика вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

Велика субота

7:30 – вечірня з Літургією св. Василія Великого

12:00 – 22:00 – чин освячення пасок

22:30 – надгробне, Пасхальна утреня, Божественна літургія і благословення пасок

Церква Покрови Пресвятої Богородиці Згромадження Салезіян (вул. Личаківська, 175,а)

Велика п’ятниця

08:00 – Великі царські часи. Велика вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

Велика субота

08:00 – вечірня з Літургією св. Василія Великого

14:00 – 21:00 – освячення пасок

22:00 – Надгробне і Утреня Пасхи. Божествення літургія

Православна Церква України

Церква Успіння Богородиці (вул. Руська, 7)

П’ятниця

7:00 – Царські часи,. Вечірня з чином виносу Плащаниці.

17:00 – Єрусалимська утреня

Субота.

8:30 – свята Літургія

14:00 – початок свячення пасок. Паски освячуються з дотриманням вимог карантину на подвір’я храму

21:00 – читання діянь святих апостолів

23:59 – початок хресного ходу

Неділя

00:00 – Великодня утреня. Свята Літургія. Освячення пасок

7:00 – свята Літургія. Освячення пасок

9:00 – свята Літургія. Освячення пасок

15:00 – Великодня утреня

Церква покрови пресвятої Богородиці ( вул. Щирецька, 36)

Велика п’ятниця

08:00 – Царські Часи

09:30 – Вечірня з виносом Плащаниці

18:00 – Всеношна

Велика субота

09:00 – Літургія Св. Василія Великого

14:00-22:00 – посвячення пасок

22:00 – читання діянь Святих Апостолів

23:30 – Полуношниця. Надгробне

Воскресіння Христове

00:00 – Пасхальна Утреня

01:30 – Божественна Літургія Св. Іоана Златоустого

08:00 – Божественна Літургія Св. Іоана Златоустого

10:00 – Божественна Літургія Св. Іоана Златоустого

12:00 – Божественна Літургія Св. Іоана Златоустого

18:00 – Вечірня

П’ятницький храм на Підзамче (вуд. Б. Хмельницького, 77)

Велика п’ятниця

7:30 – Царські часи

8:30 – Вечірня з виставленням Плащаниці

18:00 – Єрусалимська утреня

Велика субота

7:30 – сповідь

8:00 – вечірня з літургією Св. Василія Великого

14:00 – 23:00 – Літургія Св. Василія Великого освячення пасок

23:30 – Полуночниця

P.S. Цьогоріч у Львові на Великодні свята мешканці міста все ж зможуть відвідати церкви. Проте усе має відбуватися тільки на відкритому повітрі та з дотриманням дистанції між вірянами. На освяченні великодніх кошиків необхідно перебувати в масці. Крім цього вірян просять утриматися від поцілунків хрестів, ікон та святинь.

Людям похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання, бажано максимально виключити відвідування служб. Адже богослужіння можна буде переглянути онлайн.

Також львів’ян закликають відмовитись від масових скупчень на Великодні свята та проводити ці дні у вузьких родинних колах.

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